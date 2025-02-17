Шакира экстренно госпитализирована в Перу

Колумбийская певица Шакира не смогла выступить на очередном концерте в рамках мирового турне Las Mujeres Ya No Lloran («Женщины больше не плачут» — исп.). Как сообщила сама исполнительница, в воскресенье, 16 февраля, ее экстренно госпитализировали «с болями в животе», лечащие врачи сочли, что выступать в этот день она не сможет. «Мне очень грустно, что я не смогу выйти сегодня на сцену,— написала Шакира в соцсети X.— Я так ждала встречи с моими невероятными поклонниками здесь, в Перу».

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Фото: Mario Anzuoni / Reuters Шакира

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Отмененный концерт должен был пройти на Национальном стадионе в столице Перу Лиме вечером в воскресенье. Это должен был быть третий концерт с начала мирового турне. Несколько десятков концертов в рамках первого за последние семь лет мирового турне популярной исполнительницы должны пройти в странах Латинской Америки, а затем и в США. Концерты расписаны и билеты распроданы до конца июня. Организаторы второго концерта в Лиме, который должен состояться сегодня, 17 февраля, пока его не отменяли. В начале февраля Шакира получила музыкальную премию «Грэмми» за «Лучший латино-поп-альбом».

Алена Миклашевская