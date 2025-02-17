В кубанском поселке Ильский после атаки беспилотников введут локальный режим ЧС

На территории поселка Ильский Краснодарского края планируется введение локального режима чрезвычайной ситуации в связи с последствиями ночной атаки беспилотников, сообщает оперативный штаб региона.

В результате налета БПЛА в ночь на сегодня, 17 февраля, в поселке Ильский Северского района пострадали 15 домовладений, из них 3 дома получили серьезные повреждения — треснули стены и разрушена кровля. Жильцы этих домов переехали к родственникам, в остальных домах повреждения не такие значительные, в основном выбиты оконные стекла. Всего в Северском районе жители сообщили о 19 домовладениях, поврежденных в ходе ночной атаки БПЛА. В Славянском районе при падении обломков беспилотников пострадали три дома.

Минувшей ночью над территорией Краснодарского края были сбиты 24 беспилотника, двигавшихся со стороны позиций ВСУ. На территории Северского и Славянского районов, пострадавших от воздушной атаки, расположены крупные нефтеперерабатывающие предприятия.

Анна Перова, Краснодар