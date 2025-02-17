В Свердловской области экспортировали почти 1,5 тыс. кубометров леса за 2024 год

В 2024 году Свердловская область экспортировала 1411,9 тыс. куб. м лесопродукции в 20 стран мира, сообщили в управлении Россельхознадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Объем экспортируемой продукции включал пиломатериалы (1291,2 тыс. куб. м), деловую древесину (7,04 тыс. куб. м), изделия из древесины (10,5 тыс. куб. м) и древесно-упаковочные материалы (2,1 тыс. шт.).

Основными направлениями экспорта стали Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Китай.

На экспортируемую лесопродукцию оформлено более 26,5 тыс. фитосанитарных сертификатов, что на 11% больше, чем в 2023 году.

В связи с выявлением карантинных вредителей леса было оформлено 64 отказа в выдаче фитосанитарных сертификатов. Нотификаций на экспортируемую лесопродукцию не допущено.

Полина Щуцкая