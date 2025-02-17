В Кургане с РЖД взыскали 200 тыс. рублей за гибель жителя под поездом

Суд взыскал с «РЖД» и «Ингосстраха» компенсацию морального вреда несовершеннолетним сестрам и брату местного жителя, погибшего под колесами поезда. Компании обязаны выплатить 200 тыс. руб. истцам, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Суд установил, что в августе 2023 года на перегоне «Курган — Галкино» под железнодорожным составом погиб местный житель. В интересах его родственников транспортный прокурор обратился в суд для взыскания компенсации. Требования удовлетворили. Исполнение решения суда находится на контроле надзорного ведомства.

Виталина Ярховска