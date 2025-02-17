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В Самаре произошло массовое ДТП с погрузчиком и легковыми авто

Полиция устанавливает обстоятельства аварии с фронтальным погрузчиком и легковыми автомобилями в Самаре. Происшествие случилось утром в понедельник, 17 февраля. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации ведомства, мужчина 1975 года рождения за рулем фронтального погрузчика во дворе дома 322 на проспекте Кирова не справился с управлением и врезался в три припаркованных автомобиля: Renault, Hyundai и Lada. В момент происшествия водителей в салоне легковых машин не было.

Никто не погиб и не пострадал. Автомобили получили технические повреждения.

На место выехали сотрудники ГИБДД. Они обратили внимание на резкий запах алкоголя от водителя погрузчика. Также у него была нарушена координация движений.

Водителя отстранили от управления транспортом и предложили пройти медосвидетельствование, но он отказался. В отношении него был составлен административный протокол по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Георгий Портнов

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