В Волгограде ООО «Р-Билдинг» построит новостройки и детские сады

В Красноармейском районе Волгограда на месте десятков аварийных домов появятся новостройки и детские сады. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Соответствующими работами займется ООО «Р-Билдинг» по итогам заключенного с муниципалитетом договора комплексного развития территории в границах улиц Саушинская, Шадринская, Светлоярская и ул. им. Панферова. Инвестора определили в рамках открытых конкурсных процедур.

В соответствии с договором ООО «Р-Билдинг» построит новое жилье со встроенными в многоквартирные дома детскими дошкольными учреждениями. Также застройщику предстоит реконструировать детский сад № 223, начальную школу № 113 и здание МОУ ДЮСШ № 18. Компания из Ростова согласилась вложить в проект 15,4 млрд руб. в течение десяти лет.

На данный момент на этой территории расположено 40 аварийных домов. Ранее муниципалитет уже полностью расселил часть МКД по нацпроекту. Прочие здания должны расселить в этом году.

Как только расселение завершится и в проекте планировки и межевания территорий появятся изменения, инвестор сможет начать снос расселенных МКД и возведение новых объектов. Проект реализуют поэтапно. На это уйдет около 10 лет.

По данным Rusprofile, ООО «Р-Билдинг» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в октябре 2021 года. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Гендиректором организации числится Борис Черников. ООО «Р-Билдинг» являлось поставщиком в двух госконтрактах на сумму 158 млн руб. За 2023 год чистая прибыль организации составила 4 млн руб., снизившись на 74% по сравнению с годом ранее. В случае с выручкой речь идет о 192 млн руб.

Павел Фролов