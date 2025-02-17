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Соликамское МУП «Теплоэнерго» получит первые 11 автобусов для пассажирских перевозок

Соликамское муниципальное предприятие «Теплоэнерго» все же будет заниматься пассажирскими перевозками, несмотря на предупреждение УФАС. Как сообщил глава муниципалитета Александр Русанов в своем телеграм-канале, в город доставлены первые 11 низкопольных газомоторных автобусов для организации пассажирских перевозок. «Сейчас начинается процесс передачи транспорта в муниципальную собственность, оформление документов, интеграция маршрутов и другие организационные мероприятия. Планируем продолжить обновление парка в рамках сотрудничества с краевыми властями»,— написал господин Русанов.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее он говорил, что в 2025 году Соликамск планирует получить от 22 до 30 автобусов. Это транспорт АО «Интранс Пермского края» (бывшего краевого предприятия «Автовокзал»), ранее работавший в Перми, но не подпадающий под требования к предельному возрасту автобусов в краевой столице — не более пяти лет.

Организовать автобусные перевозки муниципальные власти планируют на основе МУП «Теплоэнерго». Тепловые сети в Соликамском округе планируется передать в концессию, а коммунальное предприятие перепрофилировать в транспортное. Против этого ранее выступало УФАС, так как переход МУП «Теплоэнерго» от естественной монополии к деятельности на конкурентном рынке, где выручка может превысить 10% совокупной выручки унитарного предприятия за последний календарный год, противоречит законодательству.

Александр Русанов сообщил «Ъ-Прикамье», что позиция антимонопольного органа учтена муниципальной администрацией. «Оборот от деятельности по перевозкам составит не больше 10% от выручки МУП “Теплоэнерго”»,— заявил глава муниципалитета. Источник, близкий к УФАС, также рассказал «Ъ-Прикамье», что муниципальное предприятие может работать на рынке пассажирских перевозок при условии соблюдения ограничения по выручке в 10%. «Если же выручка будет выше, то это нарушение, на которое мы отреагируем»,— добавил собеседник.

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