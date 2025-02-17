С ярославцев взыскали 150 тысяч за курение в общественных местах

В Ярославской области в 2024 году судебные приставы взыскали почти 150 тыс. руб. за курение в общественных местах. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Деньги взыскали с жителей региона, которые были привлечены к ответственности по ч.1. ст.6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах). Размер штрафа — от 500 до 1500 руб.

Всего приставами было окончено около 200 исполнительных производств в отношении ярославцев, куривших в подъездах жилых домов, на детских площадках и вблизи образовательных учреждений.

Алла Чижова