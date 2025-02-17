«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Отечественный рынок акций в последние дни находится в центре внимания. Резкое изменение геополитической конъюнктуры привело к бурному росту наших бумаг, и, естественно, у инвесторов возникают вопросы. А что дальше? Не поздно ли покупать? Будут ли расти наши акции дальше? И что будет с российским рублем? На эти вопросы ответил экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Главный следующий шаг в геополитическом развитии — это снятие с России финансовых и товарных санкций различного типа прежде всего со стороны США. Скорее всего, эта тема реализуется уже в ближайшее время, во всяком случае, есть надежда. И это станет очередным толчком для российских ценных бумаг. Наверняка наши акции смогут легко вырасти еще на 20-30%, потому что по отношению к другим российский рынок сильно недооценен. И те бумаги, которые страдали из-за санкционного режима, будут перформерами, например, тот же банк ВТБ. Он сегодня в лидерах роста — 4,8%, акции СПБ Биржи и так взлетели в последние дни. И если разблокируют торговлю, а, скорее всего, так и будет, разрешат российским инвесторам снова торговать на американском рынке, СПБ Биржа снова получит определенное преимущество.

Полная версия программы: