AP: администрация США отменила увольнение работающих с ядерным оружием

Администрация президента США Дональда Трампа отменила увольнение сотен сотрудников Агентства по национальной ядерной безопасности (NNSA), сообщили источники Associated Press. На прошлой неделе СМИ писали об увольнении от 300 до 400 сотрудников агентства, в том числе отвечающих за разработку и обслуживание ядерного оружия в NNSA.

Как отмечает AP, сотрудники NNSA были «внезапно» уволены 13 февраля. А в обнародованной вечером 14 февраля служебной записке, которая есть в распоряжении агентства, говорилось, «что решение о прекращении полномочий» отменяется (за исключением 28 сотрудников). Причины такого решения не уточняются.

Телеканал CNN уточнял, что среди уволенных были сотрудники, работавшие на объектах по производству ядерного оружия, осуществлявшие надзор за подрядчиками, а также составлявшие для них требования и инструкции. Источник телеканала заявил, что изначально «никто не захотел вникнуть» в то, как работа агентства связана с национальной безопасностью.

Увольнения в NNSA стали следствием сокращений в Минэнерго США, затронувших около 2 тыс. человек. Даже после отмены увольнений, пишет AP, некоторые сотрудники NNSA не стали возвращаться из-за неопределенности, созданной Департаментом эффективности госуправления (DOGE), который возглавляет Илон Маск. Демократы убеждены, что, пытаясь сократить расходы бюджета, республиканская администрация «урезает эффективные и действенные» структуры.

Подробнее — в материале «Ъ» «DOGE раздора».

Лусине Баласян