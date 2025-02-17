Заказы «Рособоронэкспорта» превысили $60 млрд

Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что общий портфель заказов «Рособоронэкспорта» составляет более $60 млрд.

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Сергей Чемезов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Это в определенной степени отложенный спрос»,— заявил господин Чемезов (цитата по ТАСС). Глава «Ростеха» уточнил, что на данный момент ведется работа по удовлетворению запроса российской армии, однако «избыточные мощности» могут быть направлены на экспорт. В мае 2024 года господин Чемезов заявил, что «Ростех» поставил почти 80% всего вооружения в зону спецоперации.

«Рособоронэкспорт» — государственный посредник по экспорту и импорту военной продукции, технологий и услуг военного назначения. Сегодня, 17 февраля, в рамках международной выставки вооружений IDEX-2025 в ОАЭ директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что компания реализует более 20 проектов по совместной разработке и производству военной продукции с десятью странами.

«Оцениваем перспективу значительного роста в ближайшие годы в несколько раз»,— добавил господин Михеев (цитата по ТАСС).

Подробнее о военной промышленности России читайте в материале «Ъ» «Военно-промышленный перегрев».