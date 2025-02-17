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В Нижнекамске приостановили работу пиццерии после отравления посетителей

Деятельность пиццерии «Пепперони» в Нижнекамске временно приостановили после обращения за медицинской помощью трех посетителей с симптомами отравления после посещения кафе. Об этом сообщает Роспотребнадзор Татарстана.

После санитарно-эпидемиологического расследования и отбора проб в заведении выявили множество нарушений, в том числе установили факты использования продуктов без маркировки и с истекшим сроком годности.

Двум посетителям поставили диагноз «сальмонеллез», а еще одному — «кишечная инфекция». В чизкейке, который ел один из отравившихся гостей, также обнаружили стафилококк.

Нижнекамский городской суд после изучения материалов проверки вынес постановление о приостановлении деятельности пиццерии на 90 суток.

Дарья Сайфиева

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