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В Ртищево начали проверку после госпитализации трех человек с отравлением

Ртищевский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Саратовской области приступил к доследственной проверке по факту госпитализации трех человек, включая несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно предварительным сведениям, накануне, в воскресенье, в медучреждение с частного домовладения по ул. Льва Толстого Ртищево доставили двоих взрослых и девятилетнего мальчика. Врачи выявили у них отравление окисью углерода.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Как только проверка завершится, они примут процессуальное решение.

Павел Фролов

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