«Парма» подписала американского легионера

БК «Парма» усилит 30-летний американский разыгрывающий Стэнли Уиттакер. Как сообщает пресс-служба пермского баскетбольного клуба, контракт будет действовать до конца сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Игрок выступал за австрийский БК «Грац», а также за немецкие клубы «Карлсруэ Лайонс» и «Вюрцбург Баскет». Кроме того, играл за итальянский клуб «Динамо Сассари».

В декабре 2023 года защитник перешел в «Уралмаш», в составе которого стал бронзовым призером Кубка России в сезоне-2023/2024, не раз был автором решающих бросков и признавался MVP важных игр.

Средняя статистика разыгрывающего за 19 игр в составе «Уралмаша» в сезоне-2024/2025 — 13,3 очка, 3,9 передачи, 2,7 подбора, 1,1 перехвата в среднем за игру.