Потребность в кадрах на предприятиях в Удмуртии снизилась на 22%

Потребность в кадрах на предприятиях Удмуртии снизилась на 22% в ноябре прошлого года по сравнению с ноябрем 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата на основе данных опроса 230 предприятий региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Этому способствовало повышение производительности труда за счет автоматизации процессов. Так одно из деревообрабатывающих предприятий Удмуртии во второй половине 2023 года запустило новую производственную линию, которая позволила увеличить выпуск продукции на 17% без увеличении численности кадров.

Также предприятия региона выстраивали систему обучения персонала и улучшали условия труда, что сократило «текучку» персонала.