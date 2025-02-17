Продажи новых автомобилей в январе увеличились в Петербурге на 10%

По итогам января 2025 года общий объем регистраций новых автомобилей в Петербурге составил 4326 единиц — на 10% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Такую статистику 17 февраля приводит аналитический центр «Автомаркетолог» и сеть дилерских центров «Прагматика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

По данным экспертов, лидером автомобильного рынка Петербурга в январе стал китайский бренд Haval. Рост продаж этой марки год к году составил 45%. На втором месте с 56% расположилась отечественная Lada. Два этих бренда, по мнению аналитиков, вновь будут бороться за лидерство и в нынешнем году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что средняя стоимость автомобилей с пробегом от дилеров в Петербурге показала небольшое снижение, от частных продавцов — выросла на 2%. Наиболее продаваемыми моделями в январе стали Hyundai Solaris, его средняя цена составляет 1 069 044 рубля, следом идут Volkswagen Polo и Kia Rio — 1 070 439 и 1 191 750 рублей соответственно.

Андрей Цедрик