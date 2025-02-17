Нелегального водителя такси выявили сотрудники ГАИ в Удмуртии

36-летнего уроженец Узбекистана, который нелегально работал таксистом, остановили сотрудники ГАИ из-за обращения гражданина в МВД по Удмуртии. Об это сообщает 1--й отдел Госавтоинспекции по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции по Удмуртии Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции по Удмуртии

Гражданин, вызвавший такси через агрегатор за 400 руб., сообщил в правоохранительные органы, что приехавший водитель нелегально работает в такси и грубо общается с пассажирами. Также его авто не имело специальной окраски, а в салоне отсутствовала информация о деятельности по перевозке пассажиров.

За осуществление предпринимательской деятельности без лицензии (ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ), управление авто без путевого листа (ч. 2 ст12.3 КоАП РФ), отсутствие предрейсового контроля (ч. 2, 3 ст. 12.31.1 КоАП РФ) составлены административные дела.