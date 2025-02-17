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На Дублере Курортного проспекта в Сочи частично восстановили движение после ДТП

К 9:45 движение по правой полосе на Дублере Курортного проекта в Сочи восстановили после временного перекрытия из-за ДТП. Об этом сообщает ФКУ «Черноморье».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ДТП столкнулись пять транспортных средств: «Хендай», две «Кии», «Фольксваген» и грузовая «Газель». Пострадавших нет. Движение по левой стороне дороги ограничено.

С начала 2025 года на федеральной трассе А-148 специалисты зарегистрировали четыре аварии, в которых травмы различной степени тяжести получили пять участников ДТП. Один человек погиб. За аналогичный период 2024 года на автодороге произошло четыре ДТП с тремя ранеными и тремя погибшими.

Мария Удовик

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