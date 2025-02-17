Депутаты подкорректировали положение об официальных символах Тольятти

На заседании городской думы депутаты приняли изменения в положение об официальных символах Тольятти от 7 декабря 2005 года. Проект был внесен городской администрацией и подписан и. о. главы города Ильей Сухих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Как следует из размещенных на сайте думы документов, в частности изменения коснулись двух пунктов существующего положения. Так, в пункте 9.5 говорилось, что «оригинал изображения и специальное геральдическое описание Герба хранится в архиве городского округа», а в пункте 13.10 — «оригинал Флага, а также его описание хранится в здании администрации городского округа».

В новой редакции слово «оригинал» исчезло. Пункт 9.5 теперь гласит, что «изображение и специальное геральдическое описание Герба хранятся в архиве городского округа», а пункт 13.5 — «изображение Флага, а также его описание хранятся в здании администрации городского округа».

В сопроводительном письме господин Сухих отметил, что проект решения о внесении изменений не содержит предложений, предусматривающих поступление или расходование материальных ресурсов и средств, поэтому его финансово-экономическое обоснование не требуется.

На вопрос «Ъ-Волга», связаны ли изменения с тем, что хранившийся в архиве оригинал изображения герба мог быть утерян, в горадминистрации пока не ответили.

Алексей Алексеев