Почти 90 млн рублей выделили на обустройство сходов станции метро «Заречная»
На обустройство четырех наземных крытых павильонов станции метро «Заречная» в Ленинском районе выделили 89,9 млн руб. По информации с сайта госзакупок, муниципальное предприятие «Нижегородское метро» объявило электронный аукцион на выполнение работ 14 февраля.
Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ
Подрядчику необходимо будет обустроить сходы №№1, 2, 4 и 6. Работы включают установку подъемных платформ для инвалидов. Итоги закупки подведут 28 февраля. Сходы №1 и №2 необходимо будет сдать до 21 июля, №4 и №6 — до 19 декабря 2025 года.
Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», в бюджете Нижнего Новгорода 2025 года на ремонт сходов в метро было предусмотрено 85,5 млн руб.