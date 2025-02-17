Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Почти 90 млн рублей выделили на обустройство сходов станции метро «Заречная»

На обустройство четырех наземных крытых павильонов станции метро «Заречная» в Ленинском районе выделили 89,9 млн руб. По информации с сайта госзакупок, муниципальное предприятие «Нижегородское метро» объявило электронный аукцион на выполнение работ 14 февраля.

Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Подрядчику необходимо будет обустроить сходы №№1, 2, 4 и 6. Работы включают установку подъемных платформ для инвалидов. Итоги закупки подведут 28 февраля. Сходы №1 и №2 необходимо будет сдать до 21 июля, №4 и №6 — до 19 декабря 2025 года.

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», в бюджете Нижнего Новгорода 2025 года на ремонт сходов в метро было предусмотрено 85,5 млн руб.

Галина Шамберина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...