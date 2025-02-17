Почти 90 млн рублей выделили на обустройство сходов станции метро «Заречная»

На обустройство четырех наземных крытых павильонов станции метро «Заречная» в Ленинском районе выделили 89,9 млн руб. По информации с сайта госзакупок, муниципальное предприятие «Нижегородское метро» объявило электронный аукцион на выполнение работ 14 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Подрядчику необходимо будет обустроить сходы №№1, 2, 4 и 6. Работы включают установку подъемных платформ для инвалидов. Итоги закупки подведут 28 февраля. Сходы №1 и №2 необходимо будет сдать до 21 июля, №4 и №6 — до 19 декабря 2025 года.

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», в бюджете Нижнего Новгорода 2025 года на ремонт сходов в метро было предусмотрено 85,5 млн руб.

Галина Шамберина