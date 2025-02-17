Экс-арбитражный управляющий из Оренбурга осужден за мошенничество и коммерческий подкуп

Центральный районный суд Оренбурга вынес приговор 38-летнему бывшему арбитражному управляющему. Он признан виновным в получении коммерческого подкупа в крупном размере (п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ), мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30; ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

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Подсудимый приговорен к пяти с половиной годам колонии общего режима и штрафу на сумму 4,85 млн руб. Кроме того, бывший арбитражный управляющий лишился права заниматься профессиональной деятельностью в течение трех лет.

Во время судебного следствия установлено, что с августа 2021-го по февраль 2023 года обвиняемый, который на тот момент работал временным и конкурсным управляющим ООО СК «СЗ Элемент», «получил от директора организации свыше 480 тыс. руб. в качестве коммерческого подкупа».

За незаконное вознаграждение подсудимый должен был отказаться передавать в Арбитражный суд Оренбургской области требования о признании недействительными ряда совершенных сделок. Предполагалось, что это позволило бы руководителю фирмы уклониться от субсидиарной ответственности и избежать расплаты с кредиторами.

Также в сентябре 2023 года обвиняемый сообщил директору указанной компании ложные сведения о возможности выкупа имущества организации на торгах в рамках конкурсного производства. После этого потерпевший передал подсудимому 200 тыс. руб., и бывший арбитражный управляющий похитил эту сумму.

Кроме того, в октябре того же года конкурсный управляющий сообщил главе той же фирмы «о возможности скорейшего и беспрепятственного проведения процедуры банкротства» с минимумом имущественных последствий для потерпевшего. За свои услуги подсудимый получил 100 тыс. руб., и его задержали силовики.

Георгий Портнов