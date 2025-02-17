Апелляция отменила возврат компьютеров Семеновской ЦРБ по делу бывшего главврача

Первый арбитражный апелляционный суд по жалобе предпринимателя Ивана Смелышева отменил решение первой инстанции о недействительности сделки по поставке компьютеров Семеновской ЦРБ, следует из судебной картотеки. Ранее арбитражный суд Нижегородской области признал 17 договоров предпринимателя с больницей недействительными и аннулировал их.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», поставки компьютеров были связаны с уголовным делом бывшего главврача Петра Скуднякова, осужденного за превышение и злоупотребление полномочиями к пяти годам лишения свободы условно. По фабуле дела, в 2022 году Петр Скудняков поручил купить компьютерную технику у господина Смелышева за 2,5 млн руб. и тем самым лишил больницу возможности купить аппарат ИВЛ. Ущерб от действий осужденного составил 1,5 млн руб., и прокуратура оспорила поставки техники в арбитраже.

Однако апелляция пересмотрела это решение и оставила деньги за компьютеры предпринимателю, а технику – больнице. При этом в остальной части иска суд отказал, соответственно, договоры купли-продажи все еще являются незаконными.

Владимир Зубарев