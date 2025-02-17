Краснодарский край удержал позицию в рейтинге регионов России по качеству жизни

Кубань заняла четвертое место в рейтинге российских регионов по качеству жизни. Об этом сообщают РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По данным исследования, Краснодарский край расположился на четвертой строчке рейтинга между Московской областью и Татарстаном. Кубань удерживает эту позицию с 2023 года.

В топ-3 в рейтинге вошли Москва (84,085 балла), Санкт-Петербург (83,388) и Московская область (81,22). Краснодарский край набрал 76,13 рейтинговых балла. Это на 1,775 балла больше, чем в 2023 году.

Оценка рейтинга российских регионов по качеству жизни основана на 66 показателях, которые отражают уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическую ситуацию, уровень образования, состояние в социальной сфере и высокий уровень экономического развития. Замыкают рейтинг, как и в прошлых исследованиях, Республика Тыва, Ингушетия и Еврейская автономная область.

Помимо Кубани, в первую десятку рейтинга также вошли Татарстан, Ленинградская, Ростовская, Калининградская, Самарская области и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Алена Воробьева