Полиция разыскивает налетчика на цветочный магазин на улице Композиторов

В Петербурге ведется розыск подозреваемого в совершении вооруженного налета на цветочный магазин в Выборгском районе города. Информация о преступном инциденте поступила в дежурную часть в 00:18 понедельника, 17 февраля, сообщили в региональном ГУ МВД.

По оперативным данным, в цветочном магазине в доме 20 корп. 5 по улице Композиторов неизвестный, угрожая продавцам предметом, похожим на пистолет, похитил деньги и скрылся. Как рассказала 20-летняя сотрудница торговой точки, сумма похищенного составила 14 500 рублей, также злоумышленник унес из магазина три букета цветов на сумму 23 000.

Полицейское следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). В настоящий момент налетчика ищут.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция задержала в городе Волхове рецидивиста, подозреваемого в ограблении двух магазинов в Петербурге.

Андрей Цедрик