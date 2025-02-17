Из 11 специалистов по исламским финансам, работающих сегодня в России, 8 — это уроженцы Казани. Об этом сообщил глава ДУМ Татарстана Камиль хазрат Самигуллин на заседании в пресс-службе раиса республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 8 из 11 экспертов в сфере исламских финансов в России — казанцы

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ 8 из 11 экспертов в сфере исламских финансов в России — казанцы

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Всего 11 человек в России имеют сертификат организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений (AAOIFI), и 8 из них — казанцы. И 98% продуктов в сфере исламских финансов в стране разработано нашими специалистами в Татарстане», — рассказал глава духовного управления мусульман республики.

13 февраля раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что Казань была выбрана культурной столицей исламского мира в 2026 году.

Дарья Сайфиева