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Цена квадратного метра в новостройках Челябинска выросла до 145 тыс. рублей

В январе 2025 года средняя стоимость квадратного метра на рынке первичной недвижимости Челябинска составила 145,8 тыс. руб. К прошлому месяцу цена выросла на 1,4%, сообщает пресс-служба сервиса цифровой аналитики «Объектив.рф».

В начале года на продажу в городских новостройках выставлено 320,1 тыс. кв. м. Из них 9,4 тыс. кв. м — после сдачи нового корпуса в строящемся жилом комплексе в Ленинском районе. За январь реализовано 130 квартир по договорам долевого участия. Как отмечают в пресс-службе сервиса, период активных скидок на первичном рынке закончился к октябрю, и дальше в цены начали включать банковские комиссии и коммерческие субсидии на ипотечную ставку или первоначальный взнос.

Виталина Ярховска

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