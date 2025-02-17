Фандоматы Куйбышевской железной дороги приняли более 15 тонн использованной тары

На вокзалах Куйбышевской железной дороги в январе текущего года собрали более 15 т использованной тары с помощью фандоматов. Как сообщили в пресс-службе магистрали, по сравнению с январем 2024 года показатель вырос на 5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

За отчетный период собрано 8,5 млн пластиковых бутылок и 4,8 млн алюминиевых банок. Используя фандомат, можно получать бонусы и скидки от компаний-партнеров экологической программы, перейдя на сайт или приложение по указанному QR-коду.

На вокзалах Куйбышевской магистрали установлено 15 фандоматов, в том числе на станциях Ульяновск-Центральный, Самара, Кинель, Сызрань-1, Жигулевское Море, Тольятти, Липяги.

Андрей Сазонов