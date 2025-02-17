На благоустройство центральной площади в Нефтекамске направят до 173 млн рублей

Администрация Нефтекамска на конкурсе 7 марта выберет подрядчика благоустройства центральной городской площади и аллеи по улице Ленина и прилегающей территории в рамках проекта «Нефтекамск: ось времени», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 173,9 млн руб. Закупка проводится в рамках реализации проекта–победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Работы необходимо завершить до 2 ноября 2025 года. Подрядчик должен провести демонтаж, установить видеонаблюдение, провести наружное освещение, разбить газоны, построить проезды и тротуары, установить малые архитектурные формы.

Майя Иванова