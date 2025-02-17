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В Целинном округе директора УК наказали за отсутствие отопления

Прокуратура Целинного района возбудила в отношении руководителя местной управляющей компании административное дело об отсутствии отоплении в домах более 72 часов. Виновное лицо привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами), сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Нарушения надзорное ведомство выявило после проверки по обращению жителя села. Установлено, что с 1 октября 2024 года на территории округа объявлено о начале отопительного сезона. Однако в течение недели отопление включали только ночью.

Виталина Ярховска

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