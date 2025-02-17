Нижегородским подросткам за диверсию на железной дороге обещали 25 тысяч рублей

Двум нижегородским подросткам за диверсию на железной дороге обещали 25 тыс. руб. По данным регионального управления ФСБ, украинские кураторы прислали подросткам инструкции о том, как правильно провести диверсию и денежные средства на приобретение горючих веществ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Центральное МСУТ СКР Фото: Центральное МСУТ СКР

При попытке совершить поджог релейных шкафов на железной дороге подростков задергали сотрудники транспортной полиции.

Как писал «Ъ-Приволжье», несовершеннолетних нижегородцев задержали 13 февраля. Изначально уголовно едело было по статье о совершении террористического акта группой лиц и по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Позже дело переквалифицировали на п. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (Покушение на диверсию).

Обещанные деньги подростки так и не получили.

Андрей Репин