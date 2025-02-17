В двух регионах Черноземья ожидается аномально холодная погода

В Белгородской и Воронежской областях ввели оранжевый уровень погодной опасности из-за «аномально холодной погоды». Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В этих регионах ожидается понижение температуры на семь–девять градусов ниже нормы. В Воронежской области — «до 18:00 19 февраля», в Белгородской — «до 21:00 19 февраля».

В других регионах Черноземья действует зеленый уровень погодной опасности.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

Алина Морозова