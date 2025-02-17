В пермских школах звонки могут заменить на патриотические песни

В феврале в школах Пермского края предлагается заменить обычные звонки на патриотические песни. Как сообщает пресс-служба краевого минобрнауки, акция Минпросвещения РФ «Мелодии вместо звонков» приурочена к Году защитника Отечества и ко Дню защитника Отечества. В качестве альтернативы могут использоваться песни: «За тебя, Родина-мать», «Офицеры», «У Черного моря», «Флаг моего государства» и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Пресс-служба министерства отмечает, что в ноябре 2024 года был также запущен всероссийский проект «Музыка вместо звонков». Вместо традиционных звонков в школах звучали отрывки из произведения «Щелкунчик» Петра Чайковского.