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В пермских школах звонки могут заменить на патриотические песни

В феврале в школах Пермского края предлагается заменить обычные звонки на патриотические песни. Как сообщает пресс-служба краевого минобрнауки, акция Минпросвещения РФ «Мелодии вместо звонков» приурочена к Году защитника Отечества и ко Дню защитника Отечества. В качестве альтернативы могут использоваться песни: «За тебя, Родина-мать», «Офицеры», «У Черного моря», «Флаг моего государства» и другие.

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Пресс-служба министерства отмечает, что в ноябре 2024 года был также запущен всероссийский проект «Музыка вместо звонков». Вместо традиционных звонков в школах звучали отрывки из произведения «Щелкунчик» Петра Чайковского.

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