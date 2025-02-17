В Саратовской области произошло ДТП с тремя пострадавшими пассажирами

В Ершовском районе Саратовской области произошло ДТП, в результате которого троим пассажирам потребовалась медпомощь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария случилась сегодня, в понедельник, в 05:30 на 450 км 700 м автодороги «Тамбов — Пенза — Пристанное — Ершов — Озинки», близ села Сокорная Балка. Там иномарка «Тойота Эстина», за рулем которой находился мужчина 1993 года рождения, протаранила опору ЛЭП.

В итоге пострадали три пассажира, которых увезли в медучреждение. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов