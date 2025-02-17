В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за похолодания

На территории Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. Ночью 18 февраля ожидается сильное похолодание, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

По данным гидрометцентра, температура воздуха может опуститься до -29°С. Кроме того, прогнозируется сильный снегопад и метель с видимостью до 500 м. Скорость ветра может достигнуть 7 м/с.

Автомобилистов просят удостовериться перед поездкой в исправности машины и достаточном количестве топлива.