В Самарской области спасли обмороженного рыбака

В минувшую субботу, 15 февраля, сотрудники поисково-спасательного отряда Самарской области провели транспортировку на берег находящегося в полубессознательном состоянии рыбака. Вызов поступил от очевидцев в 21:55 (MSK+1), сообщили в областной ПСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Мужчина находился на льду реки Татьянка около поселка Сухая Самарка. Очевидцы заметили, что он длительное время находится без движений. Прибывшие на место спасатели доставили пострадавшего на берег в 22.50 (MSK+1).

Рыбака передали врачам скорой медицинской помощи. У него было диагностировано обморожение 1 и 2 степени.

Алексей Алексеев