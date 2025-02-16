Прокуратура начала проверку после пожара в поселке Усть-Луга

Кингисеппская городская прокуратура инициировала проверку по факту пожара в кафе в поселке Усть-Луга. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинградской области.

Напомним, днем 16 февраля в двухэтажном здании кафе в поселке Усть-Луга произошел пожар. Как сообщают местные СМИ, в результате случившегося пострадали шесть человек.

«В рамках надзорных мероприятий будет дана полная и всесторонняя оценка деятельности юридического лица и контролирующих органов. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования»,— отметили в пресс-службе ведомства.

UPD: Как сообщили в 18:43 в Telegram-канале ГСУ СК РФ по Ленинградской области, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Речь идет о ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Дарья Астанина