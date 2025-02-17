В Башкирии изменят норму о площади земельных участков под личные хозяйства

В Башкирии планируется изменить законодательство о земельных участках под личные хозяйства граждан. Депутаты Курултая республики в феврале намерены внести поправки в закон «О регулировании земельных отношений», чтобы уточнить понятие личного подсобного хозяйства (ЛПХ), сообщила пресс-служба парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Председатель Курултая Константин Толкачев сообщил, что изменения коснутся предоставления гражданам земли для ЛПХ, включая сенокошение и выпас животных. Норма о совокупной площади участков под ЛПХ останется прежней — 2,5 га. Поправки направлены на борьбу с злоупотреблениями: прокуратура выявила случаи предоставления участков площадью свыше 1 тыс. гектаров под ЛПХ.

Константин Толкачев отметил, что норма о максимальной площади участков под ЛПХ требует пересмотра, и призвал федеральный центр рассмотреть этот вопрос. Депутаты планируют разработать проект федерального закона об увеличении предельной площади земельных участков для личного хозяйства.

Проект республиканского закона, уточняющий понятие ЛПХ, уже прошел первое чтение в мае прошлого года и будет рассмотрен на пленарном заседании 20 февраля.

Олег Вахитов