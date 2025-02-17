В Башкирии проводят проверку по факту аварии с двумя погибшими

Прокуратура Кумертау проводит проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом Yutong и Opel Astra, в которой погибли два человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщала пресс-служба республиканского управления МЧС, вчера в около 21:00 на 217 км трассы Р-240 Уфа-Оренбург в Кумертау произошла авария с участием автомобиля Opel Astra и пассажирского автобуса Yutong, который ехал по маршруту Уфа — Кумертау.

В результате лобового столкновения погибли два пассажира легкового автомобиля. В автобусе было десять пассажиров и водитель. Они не пострадали.

Майя Иванова