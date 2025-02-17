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Коммерсантъ FM
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В Дальнегорске семьи заболевших туберкулезом школьников требуют компенсации

Общая сумма 16 исков о возмещении вреда семьям заболевших туберкулезом школьников в городе Дальнегорске (Приморский край) составляет 19 млн руб. Об этом «Ъ» сообщил представитель прокуратуры региона. Туберкулез диагностирован у 12 детей.

«Некоторые семьи подали иски к обоим обвиняемым по уголовному делу, некоторые потребовали отдельно возмещения расходов на лечение и отдельно компенсации морального вреда»,— пояснили в надзорном ведомстве.

В апреле 2024 года в средней общеобразовательной школе №17 Дальнегорска было подтверждено четыре случая заболевания учащихся туберкулезом. Еще у 53 школьников диаскинтесты (препарат для диагностики активной или латентной туберкулезной инфекции) дали положительные результаты. В итоге окончательный диагноз «туберкулез» был установлен у 12 детей.

В рамках расследования уголовного дела были задержаны индивидуальный предприниматель Юрий Кононенко, а также работник его организации Надежда Стожарова. Им предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

По версии следствия, Юрий Кононенко, который специализировался на организации питания школьников Дальнегорска, принял на должность кухонного работника Надежду Стожарову, больную туберкулезом и гепатитом. Она и заразила детей. Известно, что женщина не проходила медкомиссию, а после трудоустройства приобщила к личному делу фальшивую медкнижку. Ей также вменяется в вину использование заведомо подложного документа (ч. 5 ст. 327 УК РФ). Для рассмотрения по существу дело направлено в Дальнегорский районный суд.

Алексей Чернышев, Владивосток

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