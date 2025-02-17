Весной в Перми вновь появятся электровелосипеды

В Перми снова начнут работу электровелосипеды компании Whoosh. Как сообщает газета «Текст» со ссылкой на кикшеринговую организацию, прошлый сезон показал, что краевая столица продолжает нуждаться в микромобильном транспорте. «Поэтому с приходом весны они вернутся на улицы города»,— подчеркнули в Whoosh. Точная дата возобновления работы средств индивидуальной мобильности (СИМ) пока неизвестна.

Кикшеринговый сервис «МТС Юрент» также рассматривает возможность возобновления работы в Перми этой весной. По данным пресс-службы компании, сейчас ведутся переговоры с местными властями по поводу размещения парковок, подходящих под действующие правила благоустройства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, весной прошлого года сервисы аренды электросамокатов прекратили работу в Перми из-за ограничений по размещению средств индивидуальной мобильности в центре города. Новые требования, принятые в марте прошлого года депутатами гордумы, разрешили оставлять самокаты только на специальных велопарковках. При этом в центральном планировочном районе Перми пункты размещения для СИМ предусматривать не стали. Самокаты, оставленные в нарушение новых правил, в апреле текущего года начали вывозить на штрафстоянки. В итоге за три дня работы на штрафстоянки было эвакуировано большинство СИМ кикшерингов. В июне предприниматели обратились в суд. На сторону предпринимателей фактически встала прокуратура Перми, направив в гордуму протест на спорные правила благоустройства.

22 сентября 2024 года Пермский краевой суд отказал в иске кикшеринговых сервисов ООО «ВУШ» (Whoosh) и ООО «ЮрентБайк.ру» (Urent) к Пермской городской думе. Истцы настаивали на том, что представительный орган превысил полномочия, вводя новые правила благоустройства. На сторону предпринимателей встала прокуратура, которая посчитала, что принятые в марте этого года правила не соответствуют федеральному законодательству.