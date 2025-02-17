Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Весной в Перми вновь появятся электровелосипеды

В Перми снова начнут работу электровелосипеды компании Whoosh. Как сообщает газета «Текст» со ссылкой на кикшеринговую организацию, прошлый сезон показал, что краевая столица продолжает нуждаться в микромобильном транспорте. «Поэтому с приходом весны они вернутся на улицы города»,— подчеркнули в Whoosh. Точная дата возобновления работы средств индивидуальной мобильности (СИМ) пока неизвестна.

Кикшеринговый сервис «МТС Юрент» также рассматривает возможность возобновления работы в Перми этой весной. По данным пресс-службы компании, сейчас ведутся переговоры с местными властями по поводу размещения парковок, подходящих под действующие правила благоустройства.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, весной прошлого года сервисы аренды электросамокатов прекратили работу в Перми из-за ограничений по размещению средств индивидуальной мобильности в центре города. Новые требования, принятые в марте прошлого года депутатами гордумы, разрешили оставлять самокаты только на специальных велопарковках. При этом в центральном планировочном районе Перми пункты размещения для СИМ предусматривать не стали. Самокаты, оставленные в нарушение новых правил, в апреле текущего года начали вывозить на штрафстоянки. В итоге за три дня работы на штрафстоянки было эвакуировано большинство СИМ кикшерингов. В июне предприниматели обратились в суд. На сторону предпринимателей фактически встала прокуратура Перми, направив в гордуму протест на спорные правила благоустройства.

22 сентября 2024 года Пермский краевой суд отказал в иске кикшеринговых сервисов ООО «ВУШ» (Whoosh) и ООО «ЮрентБайк.ру» (Urent) к Пермской городской думе. Истцы настаивали на том, что представительный орган превысил полномочия, вводя новые правила благоустройства. На сторону предпринимателей встала прокуратура, которая посчитала, что принятые в марте этого года правила не соответствуют федеральному законодательству.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...