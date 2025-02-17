Татарстан вошел в пятерку лучших регионов России по качеству жизни

Республика Татарстан набрала 75,062 балла и вошла в пятерку лучших регионов России по качеству жизни. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Лидером рейтинга стала Москва (84,085 балла). На втором месте — Санкт-Петербург (83,388 балла), на третьем — Московская область (81,22 балла).

Чувашская Республика заняла 26-е место с показателем 61,543 балла, а Марий Эл оказалась на 57-м месте, набрав 51,213 балла.

Самые низкие показатели качества жизни зафиксированы в Тыве, Ингушетии и Еврейской автономной области. Исследование охватило 66 показателей, включая условия жизни и ситуацию в социальной сфере. Данные по новым регионам России — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям — в рейтинге не учитывались.

Ранее сообщалось, что в аналогичном рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ) Республика Татарстан заняла третье место.

Анар Зейналов