В мае и июне в Перми появятся еще три платные парковки

Администрация Перми опубликовала постановление о создании трех новых платных парковок. Согласно документу на сайте мэрии, парковочные пространства появятся в районе дома на ул. Окулова, 12, вблизи Дома культуры железнодорожников (ДКЖ) и возле здания на ул. Попова, 25. Стоимость пользования этими объектами составит 20 руб. в час.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Стоянки в районе ул. Окулова, 12 и возле здания на ул. Попова, 25 будут внутризональными плоскостными, а парковка у ДКЖ – перехватывающей. С 5 мая начнут функционировать объекты по ул. Окулова, 12 и возле ДКЖ. Со 2 июня запустят платную парковку в районе ул. Попова, 25.

Напомним, что платные парковки действуют на центральных улицах Перми с 2016 года. Мэрия постепенно расширяет перечень территорий, на которых действует плата за парковку. За неуплату парковки в Перми предусмотрен штраф в размере 1 тыс. руб. за первое выявленное правонарушение в году и 2 тыс. руб. за каждое последующее. В 2024 году в бюджет города поступило 241 млн руб. в качестве платы за пользование платными парковками, а штрафы за неоплату парковки за прошлый год пополнили казну на 168 млн руб.