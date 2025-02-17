Глава СКР хочет знать, почему нарушаются жилищные права саратовца

И.о. начальника саратовского следственного управления Иван Михайлин доложит о промежуточных результатах процессуальной проверки по обращению жителя Саратова о нарушении его жилищных прав. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Также Иван Михайлин представит доклад о принятом по итогам проверочных мероприятий решении. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Центральный аппарат ведомства контролирует ход проверки и исполнение поручения.

Ранее проживающий в Саратове мужчина, оставшийся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей, в обращении к господину Бастрыкину, опубликованному в Сети, рассказал о нарушении его жилищных прав. Со слов заявителя, за ним закреплена жилплощадь в рамках договора соцнайма с 1996 года. Как только он окончил школу-интернат, выяснил, что помещение находится в непригодном для проживания состоянии.

В 2023 году суд постановил отремонтировать квартиру заявителя, но решение до сих пор не исполнено. Мужчина неоднократно обращался в компетентные органы, но безрезультатно.

Павел Фролов