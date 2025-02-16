Петербурженка погибла при пожаре на Школьной улице

Вечером 16 февраля в Пушкинском районе Петербурга произошел квартирный пожар. Как сообщили в ГУ МЧС по городу, в огне погибла женщина. Также есть одна пострадавшая.

Сигнал о возгорании в трехкомнатной квартире по адресу Школьная, 59, поступил в дежурную часть в 17:26. Огонь на площади 15 кв. м тушили 15 сотрудников МЧС и три пожарные машины.

Из опасной зоны были эвакуированы 13 человек. В 18:17 возгорание было ликвидировано. Пострадавшую увезли на скорой.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура начала проверку после пожара в поселке Усть-Луга.

Дарья Астанина