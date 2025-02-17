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В Ярославской области снизилось число штрафов за нарушение ПДД

В Ярославской области в 2024 году сократилось число возбужденных дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением правил дорожного движения. Это следует из статистики портала stat.gibdd.ru.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Всего в прошедшем году в регионе было возбуждено 1 млн 134 тыс. таких дел, в то время как в 2023-м — 1 млн 161 тыс., падение составило 27 тыс., или 2,4%. В целом по России прирост дел о нарушениях ПДД, как сообщает «Ъ», составил 6,2%.

В Ярославской области сократилась и общая сумма наложенных штрафов. Если в 2023 году они были выписаны на сумму 807,1 млн руб., то в 2024-м — на 789,4 млн руб., или на 17,7 млн руб. меньше. Исполнены постановления о назначении штрафов на сумму 501 млн руб. (506 млн руб. годом ранее).

Подавляющее число дел в 2024 году было возбуждено по результатам автоматической фиксации правонарушений — 974 тыс. В 2023-м их также было больше — 990 тыс. Самый распространенный вид правонарушения в 2024 году — превышение скорости.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2025 году правительства региона надеется в 4 раза увеличить доходы от штрафов за нарушение ПДД. В бюджете заложены доходы в сумме 2,4 млрд руб. Рост должен произойти за счет установки новых камер.

Антон Голицын

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