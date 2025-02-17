В Ярославской области сократилось число хозяйствующих субъектов

На 1 января 2025 года в Ярославской области было зарегистрировано 30163 организации, что составляет 97,1% от уровня 1 января 2024 года. Об этом сообщает Ярославльстат.

В 2024 году число ликвидированных организаций превысило количество зарегистрированных. Всего было зарегистрировано 1152 хозяйствующих субъекта, а ликвидировано — 1979.

Самое большое сокращение произошло в отрасли «торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», где убыло 350 организаций. Между тем, отрасль остается наиболее многочисленной — 7096 предприятий на начало 2025 года.

Строительных организаций стало меньше на 150 (всего 4071 на 01.01.2025). В профессиональной, научной и технической деятельности убыль составила 88 хозяйствующих субъектов (всего 1937). В отрасли сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства убыло 66 организаций (всего 804).

Как сообщили в Министерстве инвестиций и промышленности Ярославской области, большинство коммерческих организаций было закрыто по решению налоговой службы.

«1614 компаний исключены из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа (ФНС). Большинство – 784 – по причине наличия в реестре недостоверных сведений о компании, еще 644 – недействующие юрлица. 38 компаний закрыты в рамках реорганизации»,— рассказали в министерстве.

Больше стало организаций в сфере культуры, спорта, досуга и развлечений — на 10 предприятий, а также в сфере здравоохранения и социальных услуг, где прирост составил 6 единиц.

Антон Голицын