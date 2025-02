Гурманские будни

Привокзальная романтика

Ресторан «.оригинал» открылся недалеко от Курского вокзала на месте старого железнодорожного депо начала XX века. Создатель проекта Алексей Ольховой умеет оживлять давно забытые локации (Yauza Place, Blanc, Radio, ДК «Кристалл») и предлагает новый взгляд на ресторанные пространства. Это не просто ресторан, а культурный центр, где гастрономия, эстетика и атмосфера сплетаются в единое целое. Архитектура пространства, разработанная бюро Apart 76, воплотила в себе элементы лофт-дизайна с характерными для ресторатора акцентами: литой бетон, двускатная кровля и огромные окна, за которыми открывается вид на железнодорожную ветку. Несмотря на вид, обстановка не имеет ничего общего с вокзальной суетой: жалюзи скрывают железную дорогу, превращая ее в примечательный, но едва заметный фон.

В роли бренд-шефов — молодая и задорная команда: Андрей Лапин, повар-концептуалист, работавший в Yauza Place и Blanc, и Дарья Серебрякова, шеф-кондитер с опытом в тех же заведениях. Они вдохновились путешествиями по Италии и представили свою вариацию на тему итальянской кухни. В меню закусок — крудо из морепродуктов, где креветка и гребешок сочетаются с тартаром из огурца и освежающим цитрусовым соусом юдзу; свежий зеленый салат с тонкими слайсами овощей и кусочками соленого амальфитанского лимона, заправленный соусом цитрус-алоэ и прозрачным лимонным желе; тартар из говядины, подаваемый с густым кремом из артишока; баклажан пармиджано, запеченный целиком на гриле с тремя разными соусами и сыром пармиджано, натертым при подаче. Также на закуску предлагают морепродукты и рыбу на гриле: гребешки, аргентинские креветки, дорадо, лосось, сибас и др. Более десяти наименований пасты готовятся вручную, и за этим процессом можно наблюдать на открытой кухне. Ньокки, карамелли, аньелотти, трианголи — здесь собраны вариации из разных регионов Италии.

Спагетти в томатном соусе подают с запеченным баклажаном и фисташкой, ньокки — с кремом из тыквы, бурраты и черного трюфеля. Кроме того, в меню присутствуют три вида ризотто. В десертах: авторская интерпретация тирамису, посыпанная пудрой из белых грибов и черным трюфелем, что придает блюду глубокий грибной вкус. Классический итальянский крем сабайон здесь подают с хлебом коломбо — кексом, похожим на традиционный пасхальный. В общем, побывав в ресторане «.оригинал», понимаешь, что словосочетание «привокзальная романтика» обрело новый смысл.

Улица Земляной Вал, дом 9А вс-чт, с 12:00 до 0:00 пт-сб, с 12:00 до 2:00

Пиршество с франко-итальянским уклоном

Ресторан Le Carre, который уже пять лет олицетворяет настоящую французскую кухню в Москве, 21 февраля отмечает юбилей. В честь этого события шеф-повар и владелец Эрик Ле Прово приглашает на ужин, сочетающий французскую классику с итальянскими акцентами. Готовить Эрик будет в дуэте с Эмануэле Монджилло, главой ресторана Balzi Rossi. Основу ужина составит культовый продукт французской кухни — фуа-гра. Шефы предложат гостям парад блюд, объединяющих французские и итальянские традиции: от гужеров с кремом из фуа-гра до телячьей голяшки «а ля Россини». Каждое блюдо будет сопровождаться винным пейрингом, в числе представленных вин — Domaine d’Esperance Cuvee d’Or, ставшее визитной карточкой французской кухни в Москве.

Стоимость участия — 8 тыс. руб. без вина и 12 тыс. руб. с вином. Садовническая улица, дом 69 Начало в 19:00

Эноужин в Savva

25 февраля ресторан Savva, отмеченный звездой Michelin, станет ареной эногастрономического (сочетающего еду с вином) ужина I am Here to Eat & Drink, организованного в партнерстве с конкурсом Where To Eat. Ужин сервируют более 16 ведущих шеф-поваров и сомелье из восьми регионам России. Для каждого из них лучшие местные шефы и сомелье представят сочетания блюд и вин, передающие вкусовые особенности малой родины. В числе участников: лауреаты конкурса Where To Eat 2024 Алексей Алексеев, Никанор Вейра, Олег Колисниченко и др.

Стоимость участия: 20 тыс. руб. (второй этаж) и 25 тыс. руб. (первый этаж). Театральный проезд, дом 2 Начало в 19:00

