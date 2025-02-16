В Ульяновской области токарям предлагают 172,2 тыс. рублей

Аналитики компании HeadHunter (hh.ru, одна из крупнейших российских платформ онлайн-рекрутинга) проанализировали предложения работодателей на специальности в сфере производства по регионам ПФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За период с 1 января по 11 февраля 2025 года в производственной сфере открыто порядка 40 тыс. вакансий на рынке ПФО. Предлагаемая зарплата за год выросла на 23% и составила 90 тыс. рублей (медиана). Среди регионов ПФО наиболее высокий доход в производственной сфере наблюдается в Башкортостане (120 тыс. руб.), на втором месте Оренбургская область (103,2 тыс. руб.), третью строчку занимает Татарстан (94,5 тыс. руб.). Самарская область на седьмом месте (80,1 тыс. руб.), Ульяновская область на восьмой позиции (79,5 тыс. руб.).

В ПФО самые высокие зарплаты на производстве предлагают токарям и фрезеровщикам (159,6 тыс. руб.), а также электромонтажникам (128,7 тыс. руб.). Самый большой доход предлагается токарям в Марий Эл (199 тыс. руб.), а в Саратовской и Кировской областях, а также Пермском крае и Башкортостане самый большой доход предлагают электромонтажникам(144 тыс. руб.).

В Ульяновской области на первом месте по уровню предлагаемых зарплат токари с доходом в 172,2 тыс. руб., который за год вырос на 22%. На втором месте — операторы станков с ЧПУ с зарплатой в 112 тыс. рублей (рост на 60% к уровню 2024 года).

Андрей Васильев