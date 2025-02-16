«Хозяева» как следует приняли

Сегодня в Москве, на ВТБ Арене, прошел девятый «Матч звезд» Единой лиги ВТБ. Шоу этого года было оформлено в «русском стиле» с сарафанами, кокошниками и косоворотками. Игра прошла в формате «Хозяева» против «Гостей». Нетрудно догадаться, что это российские баскетболисты играли против легионеров. Победили со счетом 124:107 «Хозяева», за что получили 5 млн руб. А форвард ЦСКА Никита Курбанов еще 500 тыс. руб. за то, что стал MVP встречи. Лига вполне могла позволить себе такие расходы, учитывая, что только выручка от продажи билетов на матч составила рекордные 20 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Матч звезд» Единой лиги ВТБ по баскетболу на стадионе «ВТБ Арена»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ «Матч звезд» Единой лиги ВТБ по баскетболу на стадионе «ВТБ Арена»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Придумывание формата таких шоу, как «Матч звезд»,— задача непростая. Тем более если событие проходит уже далеко не в первый раз (дебютный звездный вечер Единая лига ВТБ организовала еще в 2017 году). Хочется ведь как-то удивить публику с тем, чтобы она не только получила удовольствие здесь и сейчас, но и вернулась через год. Пока у лиги с этим все складывалось совсем неплохо, о чем можно судить по сборам от продажи билетов на игру.

В позапрошлом году сборы были несколько выше 14 млн руб., в прошлом достигли отметки в 17 млн руб., а в этом — 20 млн руб. (то есть каждый год получается был рекордным). Причем, как отмечала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин, распроданы все билеты были еще в начале февраля.

Так рано устроить sold out лиге еще никогда не удавалось. И есть ощущение, что в 2026 году нынешний рекорд также будет обновлен. Шоу ведь публике явно понравилось.

Оформлено шоу было в «русском стиле»: с девушками в сарафанах и кокошниках, молодыми людьми в косоворотках и даже бревенчатым «срубом» расположившимся за одним из колец. Русские мотивы были отображены и на форме самих баскетболистов. Настолько ярко, что ошибиться насчет темы вечера не смог бы даже случайно забредший на «ВТБ Арену» зевака.

«Вы увидите лучших баскетболистов, которые у нас есть. У нас русский стиль, все ярко, красиво. Вы увидите очень красивую баскетбольную форму, много сюрпризов: и артисты, и цирковые номера, и баскетбольные конкурсы. Все, что надо, чтобы классно провести время»,— говорила незадолго до начала матча Илона Корстин в эфире «Матч ТВ».

Что до формата самого матча, то тут лига вернулась к классике. Из всех ранее состоявшихся «Матчей звезд» шесть прошли по схеме «звезды России» против «звезд мира».

В 2023 году решено было отойти от разделения по схеме наши/не наши, и перейти к формату «молодость» против «опыта». Иными словами, команда, составленная из игроков моложе 30 лет, играла против коллектива баскетболистов, перешагнувших 30-летний рубеж.

В 2024 году снова случилось новшество — двум тренерам (Эмилу Райковичу и Хави Паскуалю) доверили набрать команды из числа ранее отобранных игроков. Но в этом сезоне лига решила вернуться к классике. Поменялись разве что названия команд. Та, за которую играли российские баскетболисты, именовалась «Хозяева», представленная же легионерами лиги называлась «Гости». Командой «Хозяев» руководил главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев, командой «Гостей» — наставник московского ЦСКА Андреас Пистиолис.

«Гости» заметно лучше начали матч, уже к концу первой четверти оторвались на 11 очков, но затем инициатива перешла к «Хозяевам». Особенно заметно это было в третьей десятиминутке, которую хозяйская команда выиграла с разницей в 20 очков. Что, собственно, и предопределило исход всей встречи — 124:107 в пользу «Хозяев».

Победитель матча получил 5 млн руб. Еще 500 тыс. руб. сверх этого причитается форварду ЦСКА Никите Курбанову, который был признан MVP встречи. По завершении матча 38-летний Курбанов, к слову самый возрастной в истории участник «Матча звезд», отметил, что «стилистика под русскую тематику — это отлично». «Мне понравилась идея. Лига ВТБ этим всегда отличалась»,— сказал Курбанов ТАСС.

Добавим также, что по 500 тыс. руб. получили и Владислав Перевалов из красноярского «Енисея», и Гарретт Нэвелс из «Пармы». Первый за победу в конкурсе по броскам сверху, второй за выигранный конкурс по трехочковым броскам. К слову, Нэвелс в финале конкурса набрал 28 очков, что стало рекордом «Матчей звезд» лиги.

Александр Петров