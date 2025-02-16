«Салават Юлаев» выиграл в овертайме у ярославского «Локомотива»

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» в домашнем матче оказался сильнее «Локомотива» из Ярославля, встреча закончилась в овертайме со счетом 3:2. Встреча проходила в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Первая шайба в игре была забита на первой минуте, точным броском со средней дистанции отличился защитник уфимцев Михаил Науменков. Голевые передачи записали на свой счет Александр Хмелевский и Денис Ян.

На первой минуте второго периода защитник «Локомотива» после передач Байрона Фрэза и Мартина Герната сравнял счет. Через семь минут шайба после броска защитника ярославцев Александра Елесина попала между ног вратарю «Салавата Юлаева» Семена Вязового и угодила в ворота, 1:2 (ассистенты — Денис Алексеев и Никита Кирьянов).

Догнать соперника «юлаевцы» смогли во второй двадцатиминутке, когда защитник Александр Комаров броском от синей линии сделал счет 2:2. Голевые передачи — дело рук Сергея Варлова и Владислава Ефремова.

Третий период прошел без забитых шайб. На первой минуте дополнительного времени канадский нападающий «Салавата Юлаева» Скотт Уилсон с передач Александра Хмелевского и Михаила Науменкова забил победную шайбу.

После 55 матчей уфимская команда занимает с 75 очками второе место в Восточной конференции КХЛ, отставая от челябинского «Трактора» на три очка. Челябинцы сыграли на две игры больше. Следующий матч «Салават Юлаев» проведет 19 февраля в Тольятти против местной «Лады».

Идэль Гумеров